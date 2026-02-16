Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Fünfzehn unerlaubte Einreisen und drei vollstreckte Haftbefehle bei Grenzkontrollen

Görlitz, Ludwigsdorf, Hannover, Traunstein, Kassel (ots)

Seit Freitag haben Einsatzkräfte der Bundespolizei Ludwigsdorf im Rahmen der Grenzkontrollen insgesamt 15 unerlaubte Einreisen festgestellt.

Bei den Betroffenen handelte es sich um 13 ukrainische und 2 georgische Staatsangehörige, die die erforderlichen Einreisevoraussetzungen nicht erfüllten. Nach Einleitung von Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes wurden die Personen zurückgewiesen und ihnen die Einreise nach Deutschland verweigert.

Neben den aufgedeckten unerlaubten Einreisen vollstreckten die Beamten zudem drei Haftbefehle:

Am Freitag gegen 14:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf (BAB 4) einen 49-jährigen lettischen Staatsangehörigen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Nach Zahlung eines Teils der geforderten Geldstrafe in Höhe von 480 Euro konnte der Mann seine Reise fortsetzen.

Am Samstag gegen 05:55 Uhr wurde in einem ukrainischen Reisebus eine 29-jährige ukrainische Staatsangehörige überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab eine offene Geldstrafe der Staatsanwaltschaft Traunstein in Höhe von 771 Euro wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Nach Begleichung der Geldstrafe und eingehender Prüfung der Einreisevoraussetzungen durfte auch sie weiterreisen.

Ebenfalls am Samstag, gegen 21:00 Uhr, stellten die Beamten bei der Kontrolle eines 32-jährigen belarussischen Staatsangehörigen einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel fest. Der Mann zahlte die ausstehende Geldstrafe von 282,50 Euro wegen Diebstahls und konnte im Anschluss seine Fahrt fortsetzen

