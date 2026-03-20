Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche und Einbruchsversuche im Mainzer Stadtgebiet

Mainz (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet Mainz zu mehreren Wohnungseinbrüchen sowie Einbruchsversuchen.

Im Zeitraum von Sonntag, 08.03.2026, bis Donnerstag, 19.03.2026, 19:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus im Dahlienweg (Mainz-Finthen). Hierzu hebelten sie die Terrassentür des Wohnzimmers auf. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht und durchwühlt. Die Täter entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld.

Zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl kam es in einem Einfamilienhaus in der Hildegard-von-Bingen-Straße in Mainz-Bretzenheim im Zeitraum von Mittwoch, 18.03.2026, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 19.03.2026, 11:15 Uhr. Die Geschädigten stellten an zwei Terrassentüren Hebelmarken fest. Ein Eindringen in das Gebäude gelang den Tätern jedoch nicht.

Ein weiterer versuchter Einbruch ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus am Willy-Brandt-Platz in Mainz-Gonsenheim zwischen Freitag, 13.03.2026, 08:00 Uhr, und Mittwoch, 18.03.2026, 18:00 Uhr. Hier wurden an zwei Terrassentüren Hebelmarken festgestellt. Auch in diesem Fall gelangten die Täter nicht in das Objekt.

Bislang unbekannte Täter versuchten zudem im Zeitraum zwischen Samstag, 14.03.2026, und Mittwoch, 18.03.2026, in ein Wohnhaus in der Hugo-Eckener-Straße in Mainz-Gonsenheim einzubrechen. An Balkontür und- fenster befanden sich Hebelspuren. Der oder die Täter gelangten augenscheinlich nicht in das Objekt.

Die Kriminalpolizei Mainz bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben können, sich unter der Telefonnummer 06131/65-33999 zu melden.

Wichtige Hinweise der Polizei

Bei aktuellen oder verdächtigen Beobachtungen verständigen Sie bitte umgehend die Polizei über den Notruf 110. Nur so können Fahndungsmaßnahmen unmittelbar eingeleitet werden. Informieren Sie nicht zunächst Angehörige oder Bekannte, sondern wählen Sie direkt den Notruf.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet zudem kostenlose, individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz vor Ort an. Termine können telefonisch unter 06131/65-31164 oder per E-Mail an ppmainz.zentralepraevention@polizei.rlp.de vereinbart werden.

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