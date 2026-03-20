Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannte bieten Fassadenreinigung an und entfernen sich mit 2800 Euro Bargeld

Stadecken-Elsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag, 19.03.2026, zwischen 11:00 Uhr und 13:15 Uhr ein Ehepaar aus Stadecken-Elsheim um 2800 Euro gebracht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand klingelten die unbekannten Täter bei dem älteren Paar und boten an, die Fassade zu reinigen. Im weiteren Verlauf hätten die Unbekannten im Vorfeld der Arbeiten besagte Bargeldsumme gefordert, die ihnen schließlich auch übergeben wurde. In der Folge entfernten sich die Personen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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