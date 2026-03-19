Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: mehrere betrügerische Anrufe

Rostock (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock sind am Nachmittag des 19.03.2026 mehrere sogenannte "Schockanrufe" bzw. "Enkeltrickanrufe" gemeldet worden. Die Polizei warnt davor persönliche Daten, Geld oder andere Wertgegenstände an Fremde herauszugeben. Es handelt sich um einen bereits mehrfach dargestellten Betrugsversuch. Sollten sie Opfer eines solchen Anrufes gewesen sein, können Sie dies bei ihrem örtlich zuständigen Polizeirevier melden oder in akuten Fällen über den Notruf der Polizei unter der 110.

Sascha Puchala

Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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