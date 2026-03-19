POL-HRO: mehrere betrügerische Anrufe
Rostock (ots)
Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock sind am Nachmittag des 19.03.2026 mehrere sogenannte "Schockanrufe" bzw. "Enkeltrickanrufe" gemeldet worden. Die Polizei warnt davor persönliche Daten, Geld oder andere Wertgegenstände an Fremde herauszugeben. Es handelt sich um einen bereits mehrfach dargestellten Betrugsversuch. Sollten sie Opfer eines solchen Anrufes gewesen sein, können Sie dies bei ihrem örtlich zuständigen Polizeirevier melden oder in akuten Fällen über den Notruf der Polizei unter der 110.
Sascha Puchala
Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock
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