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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: tätliche Auseinandersetzung auf dem Marktplatz Wismar

Wismar (ots)

Am 19.03.2026 gegen 16:45 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung auf dem Markt mit vier beteiligten Personen. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich drei Jugendliche auf dem Marktplatz auf und schubsten sich leicht. Eine männliche Person nahm dies wahr und versuchte die Situation zu lösen und schlug dabei einen Jugendlichen. Diese fühlten sich nun angegriffen und schlugen auf den Mann ein. Bei Eintreffen der Polizeibeamten des Polizeihauptrevier Wismar konnten nur die drei Jugendlichen angetroffen werden, die männliche Person war nicht mehr vor Ort. Zur Klärung des Sachverhaltes werden Zeugen des Vorfalls gebeten sich bei der Polizei Wismar, Tel. 03841-2030 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


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Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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