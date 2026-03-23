Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannter versucht in Fahrzeug einzusteigen und schlägt auf Autofahrer ein

Mainz-Altstadt (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr kam es in der Rheinstraße zu einer Körperverletzung sowie einer Sachbeschädigung.

Ein Fahrzeugführer musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten, als sich plötzlich ein bislang unbekannter Mann näherte und versuchte, in das Fahrzeug einzusteigen. Der Geschädigte sprach den Mann daraufhin an und forderte ihn auf, sich von der Fahrbahn zu entfernen. In der Folge reagierte der Unbekannte aggressiv und schlug dem Fahrzeugführer unvermittelt ins Gesicht. Zudem beleidigte er den Geschädigten und trat gegen das Fahrzeug.

Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Der Fahrzeugführer wurde durch den Schlag im Gesicht verletzt. Darüber hinaus entstand durch den Tritt ein Sachschaden am Fahrzeug.

Ein Zeuge gab an, dass der Beschuldigte zuvor bereits in der Rheinstraße zwischen den Fahrzeugen umhergelaufen sei und mehrfach versucht habe, in verschiedene Fahrzeuge einzusteigen.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 1,90 m groß - mutmaßlich Glatze - dunkel gekleidet

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 zu melden.

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