Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Elektrowaren in Mainz - möglicherweise Tätergruppierung überregional tätig

Mainz- Hechtsheim (ots)

Am Donnerstag, den 19.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 08:11 Uhr und 08:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Rheinhessenstraße in Mainz zu einem Diebstahl von Elektrowaren im Wert von mehreren tausend Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betraten zwei bislang unbekannte männliche Täter den Verkaufsraum und befüllten dort Einkaufswagen mit diversen Elektroartikeln. Kurze Zeit später verließen die Täter den Markt, wobei sie die Einkaufswagen im Geschäft zurückließen. Erst im Rahmen einer anschließenden Überprüfung wurde durch Mitarbeiter festgestellt, dass Waren fehlten. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die entwendeten Gegenstände unter ihrer Oberbekleidung verborgen aus dem Markt schmuggelten.

Nach Angaben des Filialleiters kam es in weiteren Filialen desselben Unternehmens zu ähnlich gelagerten Diebstählen von Elektrowaren, sodass ein Zusammenhang der Taten sowie ein überregionales Vorgehen der Täter nicht ausgeschlossen werden kann.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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