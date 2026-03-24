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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Pfefferspray in Hausflur versprüht - mehrere Personen betroffen

Mainz-Lerchenberg (ots)

Am Dienstagmorgen, den 24.03.2026, gegen 08:15 Uhr, kam es in einem Gebäude in der Hindemithstraße zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Nach derzeitigem Stand wurde im Hausflur eine reizende Substanz ausgebracht, die bei mehreren Personen zu Atembeschwerden führte, als sie den Eingangsbereich zu einer dort ansässigen Arztpraxis passierten. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich hierbei mutmaßlich um Pfefferspray handelte. Vier im Gebäude befindlichen Jugendliche gerieten im Zusammenhang mit dem Vorfall in den Fokus der eingesetzten Kräfte. Bei einer Kontrolle wurde ein leerer Pfefferspraybehälter aufgefunden.

Insgesamt erlitten mindestens zehn Personen Atemwegsbeschwerden, konnten jedoch vor Ort versorgt werden. Die Ermittlungen zum Versprühen des Pfeffersprays dauern an.

Ein 16-jähriger Jugendlicher verhielt sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten derart aggressiv, sodass er zunächst fixiert und in Gewahrsam genommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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