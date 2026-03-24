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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Rechnungsbetrug - Kein Schaden entstanden

Mainz (ots)

Eine Zeugin erschien am Montagvormittag bei der Polizei und meldete einen versuchten Rechnungsbetrug. Nach ihren Angaben erhielt sie eine vermeintliche Rechnung des Amtsgerichtes über einen Betrag in Höhe von 1000 Euro. In dem Schreiben wurde sie aufgefordert, den genannten Betrag für eine angebliche Eintragung beim Amtsgericht zu überweisen. Auffällig war hierbei, dass das Schreiben an ihre bereits verstorbene Mutter adressiert war. Zudem sollte die Überweisung auf ein spanisches Konto erfolgen. Die Zeugin erkannte die Unstimmigkeiten und nahm daraufhin Kontakt mit dem Amtsgericht auf. Dort wurde ihr bestätigt, dass es sich um ein betrügerisches Schreiben handelt. Ein finanzieller Schaden entstand nicht, da keine Überweisung erfolgte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Rechnungen und Zahlungsaufforderungen stets sorgfältig zu prüfen und im Zweifelsfall Rücksprache mit der angeblich ausstellenden Behörde oder Institution zu halten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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