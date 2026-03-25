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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger - Radfahrer verletzt

Mainz (ots)

Am Dienstag, den 24.03.2026, kam es gegen 09:57 Uhr auf der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 67-jähriger Radfahrer den gemeinsamen Geh- und Radweg aus Richtung Mainz-Kastel kommend auf der linken Seite der Brücke in Fahrtrichtung Mainz. Zeitgleich bewegte sich eine Schülergruppe, darunter ein 14-jähriger Junge, am rechten Rand des Weges ebenfalls in Richtung Mainz. Der Radfahrer näherte sich der Gruppe und machte durch Klingeln auf sich aufmerksam, ohne jedoch abzusteigen. In der Folge orientierten sich die Schüler nach links. Der 14-Jährige, der sich an der Spitze der Gruppe befand, nahm das Klingeln offenbar erst wahr, als sich der Radfahrer bereits unmittelbar hinter ihm befand. Trotz weiterer Klingelzeichen reduzierte der Radfahrer seine Geschwindigkeit nicht ausreichend. Als der Jugendliche versuchte, nach links auszuweichen, kam es zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und wurde verletzt. Der 14-Jährige blieb nach aktuellem Stand unverletzt. Der verletzte Radfahrer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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