Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (254/2025) Hann. Münden: Unbekannte zerstechen Reifen auf Parkplatz "Am Feuerteich", drei Autos betroffen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Am Feuerteich, dortiger öffentlicher Parkplatz Zwischen Freitag, 18. Juli, und Sonntag, 20. Juli 2025

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf dem öffentlichen Parkplatz "Am Feuerteich" in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte mehrere Autoreifen mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Die Sachbeschädigungen passierten an dem Wochenende vom 18. bis 20. Juli. Betroffen waren Fahrzeuge der Marken Dacia und Mazda. Einer der Fahrzeugbesitzer entdeckte den Schaden am Sonntagmorgen (20.07.25) und rief die Polizei.

Insgesamt wurden von dem oder den Tätern fünf Reifen auf diese Weise beschädigt. Zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens liegen derzeit keine genauen Zahlen vor.

Das Polizeikommissariat Hann. Münden ermittelt und sucht Zeugen. Wer innerhalb des Tatzeitraumes auf dem Parkplatz verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell