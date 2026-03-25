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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Kurfürstenstraße

Mainz- Neustadt (ots)

Am Dienstag, den 24.03.2026, kam es gegen 12:26 Uhr im Bereich der Kurfürstenstraße / Forster Straße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte eine 68-jährige Fahrzeugführerin, ihren Pkw rückwärts aus einer Parklücke in Längsaufstellung auszuparken. Hierbei kollidierte sie zunächst mit einem unmittelbar hinter der Parklücke befindlichen Laternenmast. In der Folge streifte das Fahrzeug entlang des Mastes, stieß anschließend mit einem geparkten Pkw zusammen und prallte danach gegen eine Hauswand. Unmittelbar danach beschleunigte die Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache ihr Fahrzeug und fuhr in eine Baustellenabsperrung, welche durch den Aufprall zur Seite geschoben wurde. Anschließend kollidierte sie frontal mit einem Baustellenfahrzeug. Ihr Fahrzeug kam dort schließlich zum Stillstand. Sowohl am verursachenden Fahrzeug als auch am Baustellenfahrzeug wurden durch den Aufprall die Airbags ausgelöst. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführerin stand unter Schock und klagte über Schmerzen. Weitere Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Passanten im unmittelbaren Gefahrenbereich. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 100.000 bis 150.000 Euro geschätzt. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen oder Alkohol gab es nicht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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