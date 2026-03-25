Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Mehrfamilienhaus - Ermittlungen aufgenommen

Mechernich (ots)

Am Dienstag, den 24. März, kam es um 10.18 Uhr in der Straße "Marienau" in Mechernich zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einer Wohnung im Erdgeschoss zunächst zu einem Schwelbrand, der sich in der Folge im Wohnzimmer ausbreitete. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in der Wohnung. Es wurden keine Personen verletzt. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar und wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Brandermittler haben die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

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