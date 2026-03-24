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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer stürzt zu Boden

Zülpich-Füssenich (ots)

Am 23. März (Montag) um 17.55 Uhr kam es auf der Brüsseler Straße in Zülpich-Füssenich zu einem schweren Fahrradunfall.

Ein 32-jähriger Radfahrer aus Zülpich befuhr die Brüsseler Straße aus der Ortslage Zülpich-Geich kommend in Richtung Ortskern Zülpich-Füssenich. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Fahrradfahrer aufgrund eines technischen Defekts am Fahrrad zu Boden.

Der Mann verletzte sich bei dem Sturz lebensgefährlich.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 32-Jährige in eine Uniklinik geflogen.

Der Verletzte trug keinen Fahrradhelm.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Unfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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