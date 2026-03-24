Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer stürzt zu Boden

Zülpich-Füssenich (ots)

Am 23. März (Montag) um 17.55 Uhr kam es auf der Brüsseler Straße in Zülpich-Füssenich zu einem schweren Fahrradunfall.

Ein 32-jähriger Radfahrer aus Zülpich befuhr die Brüsseler Straße aus der Ortslage Zülpich-Geich kommend in Richtung Ortskern Zülpich-Füssenich. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Fahrradfahrer aufgrund eines technischen Defekts am Fahrrad zu Boden.

Der Mann verletzte sich bei dem Sturz lebensgefährlich.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 32-Jährige in eine Uniklinik geflogen.

Der Verletzte trug keinen Fahrradhelm.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Unfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell