Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Dreister Autodiebstahl

Kall-Sötenich (ots)

Am Samstag, 21. März, gegen 15 Uhr, meldete ein 52-Jähriger aus Schleiden eine etwas zu großzügig verlaufene Probefahrt. Vor einiger Zeit hatte der Mann einen Pkw, einen BMW M235i xDrive (schwarz), über ein Online-Portal zum Verkauf angeboten. Am Samstag meldete sich ein vermeintlich kaufinteressiertes Pärchen. Man wurde sich schnell einig: Besichtigung in Kall-Sötenich, Rinner Straße. Vor Ort kam dem 52-Jährigen das Verhalten der beiden Personen bereits etwas merkwürdig vor - ein gutes Bauchgefühl, das leider zu spät ernst genommen wurde. Vorsichtshalber ließ er sich zumindest den Ausweis zeigen: Trotz dieser kleinen Ungereimtheit übergab der Mann schließlich den Fahrzeugschlüssel. Während der Fahrzeughalter kurz abgelenkt war, entschieden sich die beiden "Interessenten" spontan für eine sehr ausgedehnte Probefahrt - und zwar ohne Rückkehrabsicht. Das Pärchen fuhr mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung davon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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