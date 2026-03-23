PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Dreister Autodiebstahl

Kall-Sötenich (ots)

Am Samstag, 21. März, gegen 15 Uhr, meldete ein 52-Jähriger aus Schleiden eine etwas zu großzügig verlaufene Probefahrt. Vor einiger Zeit hatte der Mann einen Pkw, einen BMW M235i xDrive (schwarz), über ein Online-Portal zum Verkauf angeboten. Am Samstag meldete sich ein vermeintlich kaufinteressiertes Pärchen. Man wurde sich schnell einig: Besichtigung in Kall-Sötenich, Rinner Straße. Vor Ort kam dem 52-Jährigen das Verhalten der beiden Personen bereits etwas merkwürdig vor - ein gutes Bauchgefühl, das leider zu spät ernst genommen wurde. Vorsichtshalber ließ er sich zumindest den Ausweis zeigen: Trotz dieser kleinen Ungereimtheit übergab der Mann schließlich den Fahrzeugschlüssel. Während der Fahrzeughalter kurz abgelenkt war, entschieden sich die beiden "Interessenten" spontan für eine sehr ausgedehnte Probefahrt - und zwar ohne Rückkehrabsicht. Das Pärchen fuhr mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung davon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 11:35

    POL-EU: Einbruch in Einfamilienhäuser

    Kreis Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 20. März, 15.30 Uhr, bis Sonntag, 22. März, 11.50 Uhr versuchten bislang Unbekannte, in ein Einfamilienhaus in der Pankratiusstraße in Zülpich-Rövenich einzubrechen. Zunächst wurde versucht, die Fensterscheibe der Terrassentür mit einem Pflasterstein einzuschlagen, was jedoch misslang. Anschließend hebelten die Unbekannten die Terrassentür auf und durchsuchten das ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 11:34

    POL-EU: Diebstahl aus Lagerraum

    Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (19. März), 17.45 Uhr, bis Freitag (20. März), 6.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer ehemaligen Produktionslagerhalle in der Adolf-Halstrick-Straße in Euskirchen-Stotzheim. Aus dem Lagerraum wurden diverse Akku-Werkzeuge, Kupferkabel sowie ein elektrischer Hubwagen entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 08:40

    POL-EU: Verkehrsgefährdung durch Trunkenheit

    Euskirchen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 22. März befuhr ein 25-jähriger Mann aus Nörvenich die Frauenberger Straße in Euskirchen in Richtung Zülpich. Hierbei überschritt er durchgängig die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Er fuhr in starken Schlangenlinien, benötigte beide Fahrstreifen und kam rechtsseitig auf den Grünstreifen. Nur durch Zufall kam es hierbei nicht zu einer Kollision mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren