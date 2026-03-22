Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsgefährdung durch Trunkenheit

Euskirchen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 22. März befuhr ein 25-jähriger Mann aus Nörvenich die Frauenberger Straße in Euskirchen in Richtung Zülpich. Hierbei überschritt er durchgängig die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Er fuhr in starken Schlangenlinien, benötigte beide Fahrstreifen und kam rechtsseitig auf den Grünstreifen. Nur durch Zufall kam es hierbei nicht zu einer Kollision mit der Schutzplanke.

Das Fahrzeug konnte angehalten und kontrolliert werden. Im Innenraum des Fahrzeugs befanden sich diverse leere Bierflaschen. Der Fahrzeugführer hatte einen stark schwankenden Gang, und in seiner Atemluft war ein intensiver Alkoholgeruch wahrnehmbar. Auf Nachfrage gab er an zwei Bier getrunken zu haben.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell