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POL-EU: Polizei Euskirchen zieht Bilanz der Kontrollwoche "Operation Seatbelt"

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Kreis Euskirchen (ots)

Vom 9. bis 15. März 2026 beteiligte sich die Polizei Euskirchen an der europaweiten Schwerpunktaktion "Operation Seatbelt" des Netzwerks ROADPOL. Ziel der Woche war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und auf die Bedeutung von Sicherheitsgurten aufmerksam zu machen.

Die Polizei Euskirchen weist darauf hin: Das Anschnallen schützt nicht nur die eigene Sicherheit, sondern minimiert auch das Risiko, andere im Fahrzeug zu verletzen. Wer den Gurt anlegt, übernimmt Verantwortung für sich und seine Mitfahrerinnen und Mitfahrer.

Insgesamt überprüften die Polizeibeamten im Kreis Euskirchen 568 Pkw-Fahrer und Verkehrsteilnehmer. Dabei stellten sie bei 69 Pkw-Fahrern fest, dass der Sicherheitsgurt nicht angelegt war. Auch in den Morgenstunden an Grundschulen wurde die Gurtpflicht kontrolliert. Hier fiel insbesondere auf, dass Kinder nicht gesichert waren oder der Gurt nicht korrekt angelegt war.

Die Polizei Euskirchen appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, immer angeschnallt zu fahren - für mehr Sicherheit auf unseren Straßen.

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