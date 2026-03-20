Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Handygeschäft - Kriminalpolizei prüft möglichen Tatzusammenhang

Euskirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 19. März drangen Unbekannte gegen 3.40 Uhr in ein Handygeschäft in der Berliner Straße in Euskirchen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Unbekannten eine Glasscheibe des Geschäfts und verschafften sich so Zutritt zu den Verkaufsräumen.

Es wurden mehrere elektronische Geräte entwendet. Zur genauen Tatbeute können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Ein Zeuge wurde durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam. Als er auf die Straße blickte, stellte er die beschädigte Scheibe fest und informierte umgehend die Polizei. Hinweise zu den Unbekannten liegen derzeit nicht vor.

Bereits am 9. März war es zu einem Einbruch in ein Handygeschäft in der Neustraße gekommen, bei dem mehrere hochwertige elektronische Geräte entwendet wurden. Ob ein Tatzusammenhang besteht, wird derzeit von der Kriminalpolizei geprüft.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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