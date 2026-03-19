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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Roller-Flucht in Mechernich: Polizei stoppt "Testfahrt"

Mechernich (ots)

Am Mittwoch, den 18. März, gegen 17.55 Uhr, fiel Polizeibeamten in der Emil-Kreuser-Straße in Mechernich ein 38-jähriger Rollerfahrer aus Weilerswist auf. Polizeibeamte beabsichtigten den Mann zu kontrollieren - doch der 38-Jährige setzte seine Fahrt in Richtung Heerstraße fort. An der Rathergasse/Weierstraße überfuhr der Mann eine rotlichtzeigende Ampel und bog anschließend nach rechts in die Emil-Kreuser-Straße ein. Dort verlor er beim Bremsen kurzzeitig die Kontrolle über seinen Roller und touchierte beinahe einen geparkten Pkw. Trotz einer 30er-Zone ließ er sich nicht bremsen: Abgelesen am Streifenwagen-Tacho, war er mit rund 80 km/h unterwegs - mehrfach ins Schleudern geraten, fast noch ein paar Kollisionen riskiert. An der Kreuzung Emil-Kreuser-Straße/Weierstraße musste er schließlich eine Vollbremsung hinlegen, um ein anderes Fahrzeug nicht zu touchieren. Doch damit war die Abenteuerfahrt noch nicht vorbei: Der Mann ließ den Roller umfallen und machte sich zu Fuß in Richtung Sankt-Florian-Straße auf. Er konnte jedoch von Polizeibeamten eingeholt und gestellt werden. Der 38-Jährige gab an, er habe eine "Testfahrt" gemacht, da der Roller verkauft werden soll. Der Test verlief offenbar etwas zu rasant: Der Roller war nicht versichert, der Fahrer stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln und besaß keine Fahrerlaubnis. Der Roller wurde beschlagnahmt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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