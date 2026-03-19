PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Roller entwendet

Mechernich-Vussem (ots)

In der Zeit von Dienstag, den 17. März, 18 Uhr, bis Mittwoch, den 18. März, 11 Uhr, kam es in der Trierer Straße in Mechernich-Vussem zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades.

Das Fahrzeug stand unter einem Carport auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Kleinkraftrad am Dienstagabend noch ordnungsgemäß verschlossen abgestellt.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um eine schwarze Piaggio Vespa, Modell TPH 50X in der Farbe Schwarz.

Das Kleinkraftrad war mittels Lenkradschlosses gesichert.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 09:16

    POL-EU: Versuchter Einbruch in Werkstatt

    Blankenheim (ots) - Am Donnerstag, den 12. März, gegen 13 Uhr, bis Dienstag, den 17. März, gegen 16 Uhr, versuchten bislang Unbekannte, in eine Werkstatt in der Straße "Am Mürel" in Blankenhain einzubrechen. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine Lagerhalle. Unbekannte schlugen die Scheibe einer Tür mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten nicht in das ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 12:00

    POL-EU: Vom "Pechtag" direkt ins Protokoll

    Mechernich-Lessenich (ots) - Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung fiel am Freitag, den 13. März, um 8.45 Uhr ein Lkw mit offensichtlichen technischen Mängeln auf. Dieser befuhr die Landstraße 499 von Mechernich-Holzheim kommend in Richtung Mechernich-Lessenich. Ein sofortiges Anhalten des Fahrzeugs war aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit nicht möglich. Erst in der Ortschaft Mechernich-Antweiler konnte er ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 12:00

    POL-EU: Ingewahrsamnahme - Frau mehrfach aufgefallen

    Kall (ots) - Eine 31-jährige Schleidenerin hat gestern (17. März) insgesamt drei Polizeieinsätze in Kall verursacht. Zunächst weigerte sie sich im ernsten Einsatz, eine Baustelle zu verlassen und verhielt sich verbal aggressiv gegenüber mehreren Personen. Am Nachmittag fiel sie erneut auf. Diesmal randalierte sie an einer Tankstelle und verhielt sich aggressiv gegenüber Fußgängern. Ein freiwillig durchgeführter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren