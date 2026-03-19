Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Roller entwendet

Mechernich-Vussem (ots)

In der Zeit von Dienstag, den 17. März, 18 Uhr, bis Mittwoch, den 18. März, 11 Uhr, kam es in der Trierer Straße in Mechernich-Vussem zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades.

Das Fahrzeug stand unter einem Carport auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Kleinkraftrad am Dienstagabend noch ordnungsgemäß verschlossen abgestellt.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um eine schwarze Piaggio Vespa, Modell TPH 50X in der Farbe Schwarz.

Das Kleinkraftrad war mittels Lenkradschlosses gesichert.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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