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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Werkstatt

Blankenheim (ots)

Am Donnerstag, den 12. März, gegen 13 Uhr, bis Dienstag, den 17. März, gegen 16 Uhr, versuchten bislang Unbekannte, in eine Werkstatt in der Straße "Am Mürel" in Blankenhain einzubrechen. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine Lagerhalle. Unbekannte schlugen die Scheibe einer Tür mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten nicht in das Gebäude. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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