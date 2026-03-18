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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ingewahrsamnahme - Frau mehrfach aufgefallen

Kall (ots)

Eine 31-jährige Schleidenerin hat gestern (17. März) insgesamt drei Polizeieinsätze in Kall verursacht.

Zunächst weigerte sie sich im ernsten Einsatz, eine Baustelle zu verlassen und verhielt sich verbal aggressiv gegenüber mehreren Personen.

Am Nachmittag fiel sie erneut auf. Diesmal randalierte sie an einer Tankstelle und verhielt sich aggressiv gegenüber Fußgängern. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Frau gab an, den nächsten Bus nach Hause zu nehmen. Man drohte ihr eine Ingewahrsamnahme an.

Am Abend ging es am Busbahnhof in Kall weiter. Ein erneuter Atemalkoholtest ergab inzwischen einen Wert von 3,1 Promille. Während der Sachverhaltsaufnahme rauchte die 31-Jährige zudem einen Joint, verhielt sich unkooperativ und versuchte, einen Polizeibeamten wegzudrücken, um sich einer polizeilichen Maßnahme zu entziehen.

Zur Verhinderung weiterer Ordnungsstörungen, zum Schutz ihrer Person und zur Verhinderung einer Straftat wurde die Schleidenerin in Gewahrsam genommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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