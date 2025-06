Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sicher.mobil.leben. - Kinder im Blick: Erfreuliche Bilanz nach Aktionstag

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat sich am Dienstag, 3. Juni, am landesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben." beteiligt. Der Tag stand dieses Jahr unter dem Motto "Kinder im Blick". Demzufolge waren Polizeibeamtinnen und -beamten an den Grund- und weiterführenden Schulen in unserer Stadt verstärkt im Einsatz - insbesondere an der Gemeinschaftsgrundschule Hardt, der Katholischen Grundschule Venn und der Gemeinschaftsgrundschule Zingsheimer Straße. Die Polizei zieht nach dem Aktionstag eine erfreuliche Bilanz: Der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer hat dazu beigetragen, dass Kinder sicher zur Schule kommen.

Hab Kinder im Blick! Nicht Dein Handy!

An den Grundschulen in Hardt und Venn, wo Zonen mit einem Tempolimit von maximal 30 km/h eingerichtet sind, setze die Polizei den Radarwagen des Verkehrsdienstes ein. Erfreulicherweise registrierte der keine Fahrzeuge, die das Tempolimit überschritten. Der "Spitzenreiter" war in Venn mit seinem Auto mit 28 km/h unterwegs. Genauso wenig ließen sich die Verkehrsteilnehmer dort von Handy und Co ablenken, während sie an der Schule vorbeifuhren.

Doch die Polizei war nicht nur an diesen drei Schulen aktiv. Sie führte im ganzen Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen mit Lasermessgeräten durch. Dabei stellte sie 34 Verstöße (5 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 29 Verwarngelder) fest. Ein Fahrzeugführer war mit 63 km/h unterwegs - erlaubt waren aber nur 30 km/h.

Neben den Kontrollen nutzten die Polizistinnen und Polizisten den Aktionstag außerdem, um mit Lehrern, Eltern, Anwohnern und Kindern ins Gespräch zu kommen. Sie beantworteten Fragen und nahmen Anregungen entgegen.

Die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben." findet jedes Jahr unter Beteiligung aller Kreispolizeibehörden statt - in der Stadt und auf dem Land. Die Zielrichtung der Verkehrsaktion wechselt in jedem Jahr. Während im Jahr 2018 das Thema "Ablenkung" im Focus stand, war das Ziel im Jahr 2019 und 2024 die Kontrolle des "Gewerblicher Personen- und Güterverkehrs". Im Jahr 2020 fiel die Aktion pandemiebedingt aus. Im Jahr 2021 standen Radfahrende im Blick. Im Jahr 2022 stand die Fahrtüchtigkeit im Fokus der Verkehrssicherheitsaktion. Im September 2023 war die gegenseitige Rücksicht im Straßenverkehr Thema der Akti-on. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell