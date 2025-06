Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende verbrachten eine 41-Jährige und ein 39-Jähriger mehrere Stunden im Polizeigewahrsam, nachdem beide in alkoholisiertem Zustand Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet und diese auch tätlich angegriffen hatten.

Am Samstagabend, 30. Mai, randalierte eine 41-Jährige vor der Polizeiwache in Rheydt. Die Frau war augenscheinlich alkoholisiert und beleidigte gegen 21 Uhr Passanten sowie die Polizeibeamten, die ihr einen Platzverweis aussprachen. Als sie diesem nicht nachkommen wollte nahmen die Einsatzkräfte sie mit zur Wache, wogegen sich die 41-Jährige wehrte. In der Wache spuckte sie nach den Beamten, wobei sie eine Polizistin am Arm und einen Polizisten im Gesicht traf. Ein Streifenteam brachte sie ins Polizeigewahrsam, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Am Folgetag, 1. Juni, traf ein Streifenteam gegen 22.30 Uhr im Ortsteil Hardterbroich auf einen alkoholisierten 39-Jährigen, der im Vorgarten eines Wohnhauses randalierte. Der Mann beleidigte die drei Polizistinnen, die den Sachverhalt klären wollten. Er warf einen Schuh nach einer Beamtin und versetzte einer weiteren einen Kopfstoß, als die Polizistinnen ihn zu Boden brachten. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte wurde der 39-Jährige ebenfalls ins Polizeigewahrsam gebracht, auch hier entnahm ein Bereitschaftsarzt eine Blutprobe. Der Mann trug durch den Einsatz leichte Verletzungen davon, ebenso die am Kopf getroffene Beamtin.

Beide Personen konnten das Gewahrsam am jeweils nächsten Morgen verlassen. Gegen beide leitete die Polizei Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. (et)

