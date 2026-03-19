Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Kollision in Euskirchen: Radfahrer verletzt
Euskirchen (ots)
Am Mittwoch, den 18. März, gegen 16.40 Uhr, kam es auf der Münstereifeler Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Fahrradfahrer.
Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen beabsichtigte von der Gottfried-Disse-Straße nach rechts auf die Münstereifeler Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen 78-jährigen Fahrradfahrer aus Euskirchen, der auf dem Fahrradschutzstreifen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war.
Bei der Kollision wurde der Fahrradfahrer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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