PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision in Euskirchen: Radfahrer verletzt

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch, den 18. März, gegen 16.40 Uhr, kam es auf der Münstereifeler Straße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Fahrradfahrer.

Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen beabsichtigte von der Gottfried-Disse-Straße nach rechts auf die Münstereifeler Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen 78-jährigen Fahrradfahrer aus Euskirchen, der auf dem Fahrradschutzstreifen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war.

Bei der Kollision wurde der Fahrradfahrer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 09:17

    POL-EU: Roller entwendet

    Mechernich-Vussem (ots) - In der Zeit von Dienstag, den 17. März, 18 Uhr, bis Mittwoch, den 18. März, 11 Uhr, kam es in der Trierer Straße in Mechernich-Vussem zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades. Das Fahrzeug stand unter einem Carport auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Kleinkraftrad am Dienstagabend noch ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um eine schwarze Piaggio ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 09:16

    POL-EU: Versuchter Einbruch in Werkstatt

    Blankenheim (ots) - Am Donnerstag, den 12. März, gegen 13 Uhr, bis Dienstag, den 17. März, gegen 16 Uhr, versuchten bislang Unbekannte, in eine Werkstatt in der Straße "Am Mürel" in Blankenhain einzubrechen. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine Lagerhalle. Unbekannte schlugen die Scheibe einer Tür mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Unbekannten nicht in das ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 12:00

    POL-EU: Vom "Pechtag" direkt ins Protokoll

    Mechernich-Lessenich (ots) - Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung fiel am Freitag, den 13. März, um 8.45 Uhr ein Lkw mit offensichtlichen technischen Mängeln auf. Dieser befuhr die Landstraße 499 von Mechernich-Holzheim kommend in Richtung Mechernich-Lessenich. Ein sofortiges Anhalten des Fahrzeugs war aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit nicht möglich. Erst in der Ortschaft Mechernich-Antweiler konnte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren