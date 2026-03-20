Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer bei Vorfahrtsmissachtung verletzt

Kall-Sötenich (ots)

Am Morgen des 19. März kam es um 7.35 Uhr auf der Trierer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Pkw-Fahrer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 93-jähriger Pkw-Fahrer aus Kall im Kreuzungsbereich nach links auf die Trierer Straße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Nettersheim die Trierer Straße aus Richtung Kall-Urft kommend und beabsichtigte nach links auf die Rinner Straße abzubiegen.

Beim Abbiegevorgang missachtete der 93-Jährige die Vorfahrt des 32-Jährigen, wodurch es zur Kollision kam.

Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

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