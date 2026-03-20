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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl von Erdkabeln auf Baustellen

Bad Münstereifel (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (18. März), 16.30 Uhr, bis Donnerstag (19. März), 7.30 Uhr, entwendeten Unbekannte von zwei Baustellen in Bad Münstereifel Erdkabel.

In einem Fall befand sich die Baustelle in Bad Münstereifel-Kirspenich, in der Brückenstraße. Dort wurde ein befestigtes, circa fünf Meter langes Erdkabel entwendet.

Eine weitere Tat ereignete sich in der Sebastian-Kneipp-Promenade in Bad Münstereifel. Hier entwendeten Unbekannte ein Erdkabel sowie eine Starkstromsteckdose.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Eurobereich.

Hinweise zu den Unbekannten liegen derzeit nicht vor.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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