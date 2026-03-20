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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Handtasche aus Pkw gestohlen

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 19. März, gegen 13 Uhr, wurde einer 75-jährigen Frau auf dem Friedhof in der Frauenberger Straße in Euskirchen ihre Handtasche aus dem Pkw entwendet.

Die Frau hatte gemeinsam mit einer Familienangehörigen Grabschmuck aus dem Pkw genommen und diesen zum Grab getragen. Während sie am Grab beschäftigt waren, begab sich ein Unbekannter an das unverschlossene Fahrzeug und entwendete die Handtasche samt Geldbörse aus dem Fußraum.

Die 75-Jährige bemerkte den Diebstahl und machte auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete der Unbekannte mit der Handtasche und einem Fahrrad in Richtung Charleviller Platz. Dabei verlor er die Handtasche kurzzeitig, hielt jedoch an, hob sie wieder auf und legte sie in den Fahrradkorb, bevor er seine Flucht fortsetzte.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: westeuropäisches, ungepflegtes Erscheinungsbild, fettige Haare, vermutlich männlich, etwa 55 Jahre alt, circa 1,60 m groß, dünn. Bekleidet war er mit einer deutlich zu großen dunkelblauen Jeans und einer dunkelblauen Jacke mit breitem Streifen auf Brust- und Rückenteil. Mitgeführt wurde ein klappriges Fahrrad mit Fahrradkorb.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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