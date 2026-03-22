Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: PKW kollidiert mit einem Baum - Drei verletzte Insassen

Mechernich (ots)

Am Samstag, 21. März befuhr ein 20-jähriger Mann aus Euskirchen mit seinem PKW gegen 22.25 Uhr die Landstraße 61 von Mechernich in Richtung Satzvey. Mit im Fahrzeug befanden sich zwei weitere junge Männer aus Mechernich im Alter von 20 und 21 Jahren.

Im Bereich einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Waldstück kollidierte der PKW frontal mit einem Baum. Die drei Insassen wurden leichtverletzt in das Kreiskrankenhaus Mechernich gebracht.

Eine Unfallanzeige wurde gefertigt.

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