Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfall mit Paketlieferanten

Heimborn (ots)

Am 12.03.2026 um ca. 11 Uhr ereignete sich auf dem Feldweg zwischen Auf der Bitz und der K19 in Heimborn, ein Unfall mit einem Paketlieferanten. Als dieser den Feldweg befuhr, gelang sein Transporter ins Rutschen und kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich einmal und kam an einem Baum zu stehen. Der Fahrer des Fahrzeugs verblieb leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg

Telefon: 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

