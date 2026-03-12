Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrradfahrerin stürzt vor Kreisverkehr und verletzt sich leicht

Montabaur (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026, gegen 13:50 Uhr ereignete sich in der Weidestraße in Bad Marienberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 51 - jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.

Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Weidenstraße aus Richtung Kirburger Straße kommend in Fahrtrichtung Markstraße. Kurz vor dem Kreisverkehr Weidenstraße / Sebastian-Kneipp-Straße bemerkte sie einen aus der Sebastian-Kneipp-Straße kommenden PKW, der sich dem Kreisverkehr von links näherte.

Die Fahrradfahrerin bremste daraufhin vor der Einfahrt in den Kreisverkehr ab. Infolge des Bremsvorgangs verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte.

Zu einer Kollision mit dem PKW kam es nicht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg (Tel.: 02662-95580) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell