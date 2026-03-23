Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus Lagerraum

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (19. März), 17.45 Uhr, bis Freitag (20. März), 6.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer ehemaligen Produktionslagerhalle in der Adolf-Halstrick-Straße in Euskirchen-Stotzheim. Aus dem Lagerraum wurden diverse Akku-Werkzeuge, Kupferkabel sowie ein elektrischer Hubwagen entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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