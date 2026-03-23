Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhäuser

Kreis Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 20. März, 15.30 Uhr, bis Sonntag, 22. März, 11.50 Uhr versuchten bislang Unbekannte, in ein Einfamilienhaus in der Pankratiusstraße in Zülpich-Rövenich einzubrechen.

Zunächst wurde versucht, die Fensterscheibe der Terrassentür mit einem Pflasterstein einzuschlagen, was jedoch misslang. Anschließend hebelten die Unbekannten die Terrassentür auf und durchsuchten das gesamte Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine Münzsammlung und Besteck entwendet.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 20. März, 12 Uhr, bis Samstag, 21. März, 21 Uhr, in einem Wohnhaus in der Waldstraße in Kall-Sötenich. Auch hier verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gebäude und entwendeten Bargeld und Uhren.

Zusätzlich kam es am Sonntag, 22. März, zwischen 10 Uhr und 18 Uhr zu einem Einbruch in Euskirchen-Stotzheim in der Stotzheimer Straße. Die Unbekannten hebelten die Haustür auf und durchsuchten das komplette Wohnhaus.

Bereits zuvor wurde im Zeitraum von Samstag, 14. März, 15 Uhr, bis Freitag, 20. März, 17.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Glockenkreuz" in Mechernich-Weyer eingebrochen. Unbekannte hebelten im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Dort wurden sämtliche Räume sowie Schränke durchsucht. Zum Diebesgut können keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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