Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feuer in Erdgeschosswohnung

Schleiden (ots)

Am Freitag, 20. März, kam es in der Straße Marienplatz in Schleiden-Gemünd um 16.30 Uhr zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Wohnung aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich keine Person in der Wohnung, sodass es zu keinem Personenschaden kam. Ein Nachbar, der sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Garten aufhielt, wurde durch einen lauten Knall aufmerksam. Als er anschließend Rauch aus einem Fenster der betroffenen Wohnung bemerkte, begab er sich zum Nachbargebäude und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die betroffene Erdgeschosswohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Aufgrund der starken Verrußung sowie der notwendigen Abschaltung der Stromversorgung ist auch die Wohnung im ersten Obergeschoss vorübergehend nicht bewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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