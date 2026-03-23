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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kleintransporter geriet in Brand

Weilerswist (ots)

Am Sonntag (22. März) kam es um 1.49 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz im Bereich der Landstraße 33 bei Weilerswist. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Kleintransporter in Brand. In dem Fahrzeug befanden sich keine Personen. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Das Fahrzeug wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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