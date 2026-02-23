PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Grabschmuck auf Friedhof in Bad Marienberg

Bad Marienberg (ots)

Am Montag, dem 23. Februar, gegen 12 Uhr, erhielt die Polizei Hachenburg eine Meldung über Diebstähle auf dem Friedhof in Bad Marienberg. Bei den noch andauernden Ermittlungen wurde festgestellt, dass von insgesamt 20 Grabstätten edelmetallhaltige Gedenkfiguren und Gegenstände entwendet wurden. Die Polizei bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen am Friedhof zwischen Bad Marienberg und dem Stadtteil Langenbach gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-95580
pihachenburg@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 11:32

    POL-PDMT: Bad Ems - zwei junge Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss an Verkehrsunfall beteiligt

    Bad Ems (ots) - Am 21.02.2026, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 22jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau mit seinem Pkw BMW die Bäderleibrücke in Bad Ems aus Rtg. Lahnstein kommend in Fahrtrichtung Nassau. Nach der Brücke bog der BMW-Fahrer nach rechts in die Lahnstraße ein und verließ beim Durchfahren der Kurve seine Fahrspur nach links, fuhr über ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 07:38

    POL-PDMT: Alkoholisierter Fahrer eines E-Scooter kontrolliert

    Bad Marienberg (WW) (ots) - In der ersten Stunde des 22.02.2026 fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hachenburg ein unsicher geführter E-Scooter in der Marienberger Straße auf. Der 44-jährige Fahrer zeigte in der Kontrolle deutliche Hinweise auf vorangegangenen Alkoholgenuss auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,70 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt und der Scooter präventiv ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 07:26

    POL-PDMT: Einbruch in Café

    Hachenburg (ots) - In der Zeit vom 20.02.2026, 18:00 Uhr bis zum 21.02.2026, 05:45 Uhr kam es in der Fußgängerzone der Wilhelmstraße in Hachenburg zu einem Einbruch in ein Café mit angeschlossener Bäckerei. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, entwendeten jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren