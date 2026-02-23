Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Grabschmuck auf Friedhof in Bad Marienberg

Bad Marienberg (ots)

Am Montag, dem 23. Februar, gegen 12 Uhr, erhielt die Polizei Hachenburg eine Meldung über Diebstähle auf dem Friedhof in Bad Marienberg. Bei den noch andauernden Ermittlungen wurde festgestellt, dass von insgesamt 20 Grabstätten edelmetallhaltige Gedenkfiguren und Gegenstände entwendet wurden. Die Polizei bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen am Friedhof zwischen Bad Marienberg und dem Stadtteil Langenbach gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

