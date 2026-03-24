POL-EU: Spaziergang mit Promille

Schleiden (ots) - Am Freitag, 20. März, kam es in der Straße Marienplatz in Schleiden-Gemünd um 16.30 Uhr zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet die Wohnung aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich keine Person in der Wohnung, sodass es zu keinem Personenschaden kam. Ein Nachbar, der sich zu diesem Zeitpunkt in ...

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