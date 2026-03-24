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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Spaziergang mit Promille

Weilerswist (ots)

Am Montag (23. März) fiel eine 48-jährigen Fußgängerin aus dem Rhein-Erft-Kreis um 13.40 Uhr in der Parkallee in Weilerswist mit einem ungewöhnlichen Gang auf: Die Frau geriet ins Stolpern und war schwankend unterwegs - offenbar auf einer ganz eigenen "Tour de Balance". Zum Schutz der eigenen Person wurde die 48-Jährige von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest brachte es dann ans Licht: satte 3,8 Promille!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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