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Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei deckt Schleusung von mehreren Personen in einem polnischen Taxi auf

Forst (ots)

Sonntagabend deckte die Bundespolizei die Einschleusung von drei Personen in einem polnischen Taxi auf. Einen mutmaßlichen Schleuser nahmen die Beamtinnen und Beamten vorläufig fest.

Gegen 17:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung. Fahrer war ein 49-jähriger polnischer Staatsangehöriger mit gültigen Reisedokumenten. Im Taxi befanden sich zudem drei eritreische Staatsangehörige. Die Männer im Alter von 26 bis 29 Jahren konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen.

Die Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Schleuser vorläufig fest sowie die mutmaßlich Geschleusten in Gewahrsam.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten gegen die drei eritreischen Staatsangehörigen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Versuchs der unerlaubten Einreise ein. Nach Abschluss der polizeilichen Bearbeitung ist eine Zurückweisung der Personen nach Polen avisiert.

Gegen den mutmaßlichen polnischen Schleuser ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachtes des Einschleusens von Ausländern. Ihn beließen die Beamten auf freiem Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Forst
Bahnhofstraße 53
03149 Forst
Tel. +49 (0) 3562 6936 - 120
E-Mail: bpoli.forst.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

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