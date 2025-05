POL-DO: Jolanta Bialas ist die neue Leiterin der Direktion Verkehr im Polizeipräsidium Dortmund

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0476 Im Rahmen des "PK-Fokus-Einsatzes" kontrollierte die Polizei Dortmund am vergangenen Wochenende (23. und 24. Mai) wieder über 250 Personen und mehr als 100 Fahrzeuge in der Innenstadt und Nordstadt. Fazit: Die Polizei stellt mehr als 10.000 Euro und drei Messer sicher. Am Freitagabend konnte die Polizei Dortmund nach umfangreichen ...

mehr