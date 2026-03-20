Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann führt offen Schreckschusswaffe - Festnahme

Berlin - Mitte (ots)

Donnerstagabend nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der eine Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit geführt haben soll.

Gegen 21 Uhr wählte ein Reisender den Notruf und informierte über eine Person mit Schusswaffe auf einem Regionalbahnsteig des Bahnhofs Gesundbrunnen.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Mann vor Ort und nahmen ihn vorläufig fest. Eine durchgeführte Videoauswertung zeigte, wie sich der 24-Jährige der Waffe in einen Mülleimer entledigte. Die Beamtinnen und Beamten fanden die Schreckschusswaffe bei der Absuche des Abfallbehälters und stellte diese als Beweismittel sicher.

Da der deutsche Staatsangehörige keine Berechtigung für den Umgang mit der Schusswaffe vorweisen konnte, bestand der Verdacht des illegalen Besitzes.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den polizeibekannten Mann ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Mann auf freien Fuß.

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