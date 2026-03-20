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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Feuer in Rostocker Mehrfamilienhaus

Rostock (ots)

Am 19.03.2026 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und
Feuerwehr im Baumschulenweg in Rostock Toitenwinkel. Dort war aus 
bislang unbekannter Ursache der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in
Brand geraten. Durch die Feuerwehr wurden 14 Personen aus dem 
Wohnhaus evakuiert. Die umgehend aufgenommenen Löscharbeiten führten 
dazu, dass das Feuer gegen 20:30 Uhr aus war.

Bei dem Feuer wurden keine Personen verletzt. Infolge der 
Brandschäden mussten bei dem Gebäude sowohl der Strom als auch das 
Wasser vollständig abgestellt werden. Daher war das Haus vorläufig 
nicht mehr bewohnbar. Während ein Großteil der Bewohner bei Bekannten
oder Verwandten unterkam, wurde ein Hausbewohner kurzfristig in einem
Hotel untergebracht.

Die Feuerwehr war mit 32 Kameraden der Berufsfeuerwehr Rostock, 25 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Dierkow und Gehlsdorf und 
insgesamt mit 14 Löschfahrzeugen im Einsatz. Der Einsatz von Polizei 
und Feuerwehr dauerte bis 23:35 Uhr an.

Die Schadenshöhe kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Der Brandort 
wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Es wurde ein Strafverfahren 
wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Die Kriminalpolizei 
übernimmt die weiteren Ermittlungen und wird im Laufe des Folgetages 
über den Einsatz eines Brandursachenermittlers entscheiden.

Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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