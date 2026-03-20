Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Feuer in Rostocker Mehrfamilienhaus

Rostock (ots)

Am 19.03.2026 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Baumschulenweg in Rostock Toitenwinkel. Dort war aus bislang unbekannter Ursache der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Durch die Feuerwehr wurden 14 Personen aus dem Wohnhaus evakuiert. Die umgehend aufgenommenen Löscharbeiten führten dazu, dass das Feuer gegen 20:30 Uhr aus war. Bei dem Feuer wurden keine Personen verletzt. Infolge der Brandschäden mussten bei dem Gebäude sowohl der Strom als auch das Wasser vollständig abgestellt werden. Daher war das Haus vorläufig nicht mehr bewohnbar. Während ein Großteil der Bewohner bei Bekannten oder Verwandten unterkam, wurde ein Hausbewohner kurzfristig in einem Hotel untergebracht. Die Feuerwehr war mit 32 Kameraden der Berufsfeuerwehr Rostock, 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Dierkow und Gehlsdorf und insgesamt mit 14 Löschfahrzeugen im Einsatz. Der Einsatz von Polizei und Feuerwehr dauerte bis 23:35 Uhr an. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und wird im Laufe des Folgetages über den Einsatz eines Brandursachenermittlers entscheiden. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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