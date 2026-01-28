PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Bei Dunkelheit und Regen: Kletterer in der Steilwand des Rotenfels

Traisen - Rotenfels (ots)

Am Dienstag, dem 27.01.2026 ergehen gegen 18:40 Uhr mehrere Mitteilungen über die Amtsleitung als auch über den polizeilichen Notruf aufgrund sich bewegender Lichter in der Steilwand des Rotenfels bei Bad Münster am Stein Ebernburg. Von der Ortslage Ebernburg aus können zwei Kletterer mit Stirnlampen festgestellt werden, welche sich rechtsseitig der Bastei - auf Höhe des oberen Drittels - in der Felswand langsam hangabwärts bewegen. Nach einer ersten Kontaktaufnahme kann eine Notlage der Kletterer ausgeschlossen werden. Sie werden angewiesen das Klettern abzubrechen und sich in Sicherheit zu begeben. Zu diesem Zeitpunkt herrschte jahresbedingt Dunkelheit und Nieselregen bei 3 °C. Im Anschluss wird die Identität der zwei 18-jährigen Heranwachsenden festgestellt. Diese führen entsprechende Kletterausrüstung mit. Nach hiesigem Kenntnisstand ist das Klettern am Rotenfels derzeit verboten. Die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens und die Geltendmachung von Kosten für den Polizeieinsatz werden geprüft.

Das Klettern kann aufgrund der herrschenden Sicht- und Witterungsbedingungen erhebliche Gefahren mit sich bringen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 24.01.2026 – 14:15

    POL-PDKH: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss kontrolliert - Blutprobe entnommen

    Bad Kreuznach (Bad Münster am Stein - Ebernburg) (ots) - Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit kontrollierten Polizeibeamte am heutigen Tag, gegen 12:05 Uhr, einen 51-jährigen Pkw-Fahrer in Bad Münster am Stein-Ebernburg. Den Beamten fiel bei der Kontrolle Atemalkoholgeruch auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 02:52

    POL-PDKH: Widerstand gegen vier Polizeibeamte

    Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwoch, den 21.01.2026 gegen 20:14 Uhr kommt es auf dem Europaplatz in 55543 Bad Kreuznach zu einem Einsatz der Polizei Bad Kreuznach. Zunächst soll eine randalierende Person, welche zuvor mit dem Zug, ohne gültiges Zugticket mit dem Zug gefahren ist und verbal auffällig wurde, einer Personenkontrolle unterzogen werden. Als der männliche Beschuldigte durch die vier eingesetzten Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren