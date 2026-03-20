Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Taschendieb festgenommen

Berlin - Mitte (ots)

Donnerstagnachmittag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser einem Reisenden die Geldbörse entwendete.

Gegen 15 Uhr bemerkten Ermittler eines Fachkommissariats des Landeskriminalamts der Polizei Berlin sowie zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei einen polizeibekannten Taschendieb im Berliner Hauptbahnhof.

Ein Beamter stieg gemeinsam mit dem Mann in einen Aufzug und beobachtete eine vermeintliche Diebstahlhandlung. Nachdem der Verdächtige ausstieg, befragte der Ermittler den mutmaßlichen Bestohlenen. Der 66-jährige australische Staatsangehörige bestätigte die Entwendung seiner Geldbörse.

Weitere Einsatzkräfte der Polizei Berlin und der Bundespolizei nahmen den Taschendieb vorläufig fest und zur weiteren Bearbeitung mit in die Diensträume.

Bei der Durchsuchung des rumänischen Staatsangehörigen fanden die Einsatzkräfte das zuvor entwendete Portemonnaie und gaben es dem Eigentümer zurück.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 65-Jährigen ein. Die Beamtinnen und Beamten brachten ihn anschließend in einen Polizeigewahrsam.

Es ist beabsichtigt, den Mann im Laufe des Freitags einem Haftrichter zur Erwirkung eines Untersuchungshaftbefehls vorzuführen.

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