Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach Körperverletzung

Berlin - Mitte (ots)

Mittwochabend nahm die Bundespolizei zwei Männer nach einer wechselseitigen Körperverletzung am Bahnhof Gesundbrunnen vorläufig fest.

Gegen 18 Uhr nahmen die Einsatzkräfte der Bundespolizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf dem Bahnhofsvorplatz des Bahnhofs Gesundbrunnen wahr. Die Einsatzkräfte trennten die beiden Männer und nahmen die beiden kenianischen Staatsangehörigen im Alter von 23 und 28 Jahren vorläufig fest. Eine durchgeführte Videoauswertung zeigte, wie der 28-Jährige den 23-Jährigen nach einem Streit zu Boden brachte, ihn mehrfach gegen seinen Kopf trat und in einen Finger biss. Dieser wehrte sich dagegen und stieß den Angreifer weg.

Der Angegriffene erlitt leichte Verletzungen am Finger und lehnte eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von 3,37 Promille. Die Staatsanwaltschaft Berlin ordnete bei beiden Personen eine Blutentnahme an.

Auf dem Weg in die Diensträume spuckte und griff der 23-Jährige die Beamtinnen und Beamten an. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 28-Jährigen ein. Gegen den 23-Jährigen ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung, des Widerstandes gegen sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die beiden Polizeibekannten auf freien Fuß.

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