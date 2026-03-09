DPolG Rheinland-Pfalz

DPolG RP: Rückgang der Kriminalität in Rheinland-Pfalz - aber deutlicher Anstieg bei der Schadenssumme von Auslandsstraftaten

Heute präsentierten der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling und der Präsident des Landeskriminalamts, Mario Germano, die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2025.

Die DPolG Rheinland-Pfalz nimmt die vorgestellten Zahlen zum Anlass, sowohl auf positive Entwicklungen hinzuweisen als auch auf dringenden Handlungsbedarf in der Bekämpfung von Auslandsstraftaten aufmerksam zu machen.

Rückgang der Gesamtkriminalität

Im Jahr 2025 registrierte die Polizei in Rheinland-Pfalz insgesamt 224.126 Straftaten - ein Rückgang um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2024: 239.388 Straftaten). Ohne ausländerrechtliche Verstöße umfasst die PKS 2025 216.383 Straftaten, was einem Rückgang von 5,3 Prozent entspricht. Innenminister Ebling betonte, dass sich die rückläufigen Zahlen auf alle Straftatenobergruppen erstrecken und dies eine positive Entwicklung sei, die die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung zeige.

Besorgniserregender Anstieg der Schadenssumme bei Auslandsstraftaten

Die DPolG Rheinland-Pfalz zeigt sich zwar erfreut über den Rückgang der Fallzahlen, ist jedoch besorgt über den deutlichen Anstieg der Schadenssumme bei Auslandsstraftaten. Diese werden gesondert ausgewiesen und fließen nicht in die eigentliche PKS ein. Die Schadenssumme stieg auf 116.792.644 Euro - ein Zuwachs von 50,3 Prozent. Insgesamt wurden 42.043 Auslandsstraftaten registriert, wobei 81,9 Prozent dieser Taten Betrugsdelikte waren. 40.055 der Auslandstaten wurden mittels Internet und/oder IT-Geräten begangen. Die Aufklärungsquote bei Auslandsstraftaten lag bei lediglich 3,6 Prozent.

Forderung nach mehr Ressourcen und Befugnissen

Patrick Müller, stellvertretender Landesvorsitzender der DPolG Rheinland-Pfalz, erklärt hierzu: "Die Aufklärungsquote bei den Auslandsstraftaten und die steigende Schadenssumme sind erschreckend. Wir brauchen dringend eine bessere technische Ausstattung, mehr Befugnisse, mehr Fachkräfte und mehr Ermittler im Bereich der Internetkriminalität, um dieser Entwicklung wirksam begegnen zu können."

Fazit

Die DPolG Rheinland-Pfalz begrüßt den Rückgang der Gesamtkriminalität, sieht jedoch dringenden Handlungsbedarf bei der Bekämpfung von Auslandsstraftaten. Nur mit ausreichenden personellen und technischen Ressourcen sowie ausreichenden gesetzlichen Rahmenbedingungen kann die Polizei dieser Herausforderung gerecht werden.

