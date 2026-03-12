Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Angriff auf Bundespolizistin am Bahnhof Flughafen Berlin Brandenburg

Schönefeld - Landkreis Dahme-Spreewald (ots)

Dienstagmorgen nahm die Bundespolizei einen Mann am Bahnhof Flughafen Berlin Brandenburg vorläufig fest, der keinen Fahrausweis besaß und bei seiner Festnahme eine Beamtin angriff.

Gegen 6:40 Uhr informierten Mitarbeitende der Deutschen Bahn die Bundespolizei über eine Person ohne erforderlichen Fahrschein im Regionalexpress am Bahnhof Flughafen Berlin Brandenburg.

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den Mann schlafend im Zug an.

Nach mehrmaligen Aufforderungen, den Zug zu verlassen, versuchte der Mann unvermittelt zu flüchten. Die Beamtinnen und Beamten konnten ihn festhalten und vorläufig festnehmen. Die anschließende fahndungsmäßige Überprüfung des 24-jährigen polnischen Staatsangehörigen ergab zwei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen Diebstahls.

Da sich der 24-Jährige im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen unkooperativ verhielt und einer Beamtin ins Gesicht spuckte, brachten die Einsatzkräfte ihn zu Boden und fesselten ihn. Dabei verletzte er die Beamtin an der linken Hand.

Die Einsatzkräfte verbrachten den Mann für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle und leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Erschleichen von Leistungen, Körperverletzung sowie Beleidigung ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung entließen die Beamtinnen und Beamten den Mann auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell