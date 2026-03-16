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Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach Bedrohung mit Messer

Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)

Sonntagabend nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser zwei Sicherheitsmitarbeitende der Deutschen Bahn AG mit einem Messer bedroht haben soll.

Gegen 19 Uhr soll ein Mann zwei Sicherheitsmitarbeitende der Deutschen Bahn AG, nach vorausgegangener Hausrechtsmaßnahme, auf dem Bahnhof Savignyplatz mit einem Taschenmesser bedroht haben.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Mann auf dem S-Bahnsteig unter Anwendung von Pfefferspray vorläufig fest und zur weiteren Bearbeitung mit auf die Dienststelle.

Die Beamtinnen und Beamten stellten das Messer als Beweismittel sicher. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle des 55-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ergab einen Wert von 2,35 Promille. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft Berlin eine Blutentnahme an.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung gegen den polizeibekannten 55-Jährigen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Mann von der Dienststelle.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof
Europaplatz 1
10557 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2062293 - 17
E-Mail.: bpoli.b-hbf.con-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

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