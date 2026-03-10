BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Berlin- Charlottenburg-Wilmersdorf (ots) - Samstagnacht nahm die Bundespolizei sechs Männer vorläufig fest, nachdem diese zwei abgestellte S-Bahnen besprühten. Gegen 1:30 Uhr beobachteten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei drei Personen, die gemeinschaftlich zwei S-Bahnen in einer Zugbildungsanlage im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf auf einer Fläche von ca. 70 m² besprühten. Die Beamtinnen und Beamten sowie ...

mehr