Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Frau am Bahnhof Südkreuz sexuell belästigt

Berlin- Temeplhof-Schöneberg (ots)

Samstagabend berührte ein 33-Jähriger eine Frau am Bahnhof Berlin Südkreuz unsittlich. Einsatzkräfte nahmen den Mann wenig später vorläufig fest.

Gegen 18:20 Uhr fasste ein 33-jähriger ukrainischer Staatsangehörige, in einer Bahnhofshalle des Bahnhofes Südkreuz, einer 21-jährigen Deutschen im Vorbeigehen unvermittelt an das Gesäß. Die junge Frau tätigte daraufhin den Notruf. Mithilfe einer detaillierten Personenbeschreibung gelang Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei am S-Bahnhof Hermannstraße wenig später die vorläufige Festnahme des Mannes.

Die Bundespolizei sicherte Videoaufzeichnungen der Tat und ermittelt aufgrund des Verdachts der sexuellen Belästigung sowie des unerlaubten Aufenthaltes gegen den Mann. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Mann wieder auf freien Fuß. Der Geschädigten ist das Angebot der Anlaufstelle für Gewalt gegen Frauen am Ostbahnhof erörtert worden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell