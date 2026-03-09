PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Frau am Bahnhof Südkreuz sexuell belästigt

Berlin- Temeplhof-Schöneberg (ots)

Samstagabend berührte ein 33-Jähriger eine Frau am Bahnhof Berlin Südkreuz unsittlich. Einsatzkräfte nahmen den Mann wenig später vorläufig fest.

Gegen 18:20 Uhr fasste ein 33-jähriger ukrainischer Staatsangehörige, in einer Bahnhofshalle des Bahnhofes Südkreuz, einer 21-jährigen Deutschen im Vorbeigehen unvermittelt an das Gesäß. Die junge Frau tätigte daraufhin den Notruf. Mithilfe einer detaillierten Personenbeschreibung gelang Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei am S-Bahnhof Hermannstraße wenig später die vorläufige Festnahme des Mannes.

Die Bundespolizei sicherte Videoaufzeichnungen der Tat und ermittelt aufgrund des Verdachts der sexuellen Belästigung sowie des unerlaubten Aufenthaltes gegen den Mann. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Mann wieder auf freien Fuß. Der Geschädigten ist das Angebot der Anlaufstelle für Gewalt gegen Frauen am Ostbahnhof erörtert worden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
  • 09.03.2026 – 14:36

    BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprayer fest

    Berlin- Charlottenburg-Wilmersdorf (ots) - Samstagnacht nahm die Bundespolizei sechs Männer vorläufig fest, nachdem diese zwei abgestellte S-Bahnen besprühten. Gegen 1:30 Uhr beobachteten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei drei Personen, die gemeinschaftlich zwei S-Bahnen in einer Zugbildungsanlage im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf auf einer Fläche von ca. 70 m² besprühten. Die Beamtinnen und Beamten sowie ...

  • 09.03.2026 – 14:35

    BPOLD-B: Präventive Kontrolle überführt vermeintlichen Drogendealer

    Berlin- Pankow (ots) - Sonntagabend nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der bei einer Kontrolle größere Mengen an Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Arzneimittel und Bargeld mit sich führte. Gegen 23:15 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei einen Mann in einer S-Bahn der Linie S41 zwischen den Bahnhöfen Greifswalder ...

  • 06.03.2026 – 12:01

    BPOLD-B: Schleusung in Südbrandenburg aufgedeckt

    Forst (ots) - Donnerstagabend nahm die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrolle einen mutmaßlichen Schleuser fest. Gegen 21:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in der Einreisekontrolle ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung. Der 37-Jährige Fahrer legte einen usbekischen Reisepass sowie einen polnischen Aufenthaltstitel vor. Die weiteren Insassen, drei kasachische Staatsangehörige im ...

