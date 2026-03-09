Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprayer fest

Berlin- Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)

Samstagnacht nahm die Bundespolizei sechs Männer vorläufig fest, nachdem diese zwei abgestellte S-Bahnen besprühten.

Gegen 1:30 Uhr beobachteten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei drei Personen, die gemeinschaftlich zwei S-Bahnen in einer Zugbildungsanlage im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf auf einer Fläche von ca. 70 m² besprühten.

Die Beamtinnen und Beamten sowie angeforderte Sicherheitsmitarbeiter der DB AG stellten die deutschen Staatsangehörigen beim Verlassen der Bahnanlage und nahmen diese vorläufig fest. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Einsatzkräfte bei den Maßnahmen.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten diverse Sprayer-Utensilien und stellten diese sowie ein Mobiltelefon als Beweismittel sicher.

Im örtlichen Stadtgebiet bemerkten die Polizeikräfte drei weitere Beteiligte und nahmen die beiden deutschen sowie den kroatischen Staatsangehörigen ebenfalls vorläufig fest.

Die sechs Männer im Alter von 18 und 19 Jahren wurden der Dienststelle zur weiteren Bearbeitung zugeführt.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs gegen die sechsköpfige Personengruppe ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die jungen Männer aus der Dienststelle.

