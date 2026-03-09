PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprayer fest

Berlin- Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)

Samstagnacht nahm die Bundespolizei sechs Männer vorläufig fest, nachdem diese zwei abgestellte S-Bahnen besprühten.

Gegen 1:30 Uhr beobachteten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei drei Personen, die gemeinschaftlich zwei S-Bahnen in einer Zugbildungsanlage im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf auf einer Fläche von ca. 70 m² besprühten.

Die Beamtinnen und Beamten sowie angeforderte Sicherheitsmitarbeiter der DB AG stellten die deutschen Staatsangehörigen beim Verlassen der Bahnanlage und nahmen diese vorläufig fest. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Einsatzkräfte bei den Maßnahmen.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten diverse Sprayer-Utensilien und stellten diese sowie ein Mobiltelefon als Beweismittel sicher.

Im örtlichen Stadtgebiet bemerkten die Polizeikräfte drei weitere Beteiligte und nahmen die beiden deutschen sowie den kroatischen Staatsangehörigen ebenfalls vorläufig fest.

Die sechs Männer im Alter von 18 und 19 Jahren wurden der Dienststelle zur weiteren Bearbeitung zugeführt.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs gegen die sechsköpfige Personengruppe ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die jungen Männer aus der Dienststelle.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

  • 09.03.2026 – 14:35

    BPOLD-B: Präventive Kontrolle überführt vermeintlichen Drogendealer

    Berlin- Pankow (ots) - Sonntagabend nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der bei einer Kontrolle größere Mengen an Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Arzneimittel und Bargeld mit sich führte. Gegen 23:15 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei einen Mann in einer S-Bahn der Linie S41 zwischen den Bahnhöfen Greifswalder ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:01

    BPOLD-B: Schleusung in Südbrandenburg aufgedeckt

    Forst (ots) - Donnerstagabend nahm die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrolle einen mutmaßlichen Schleuser fest. Gegen 21:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in der Einreisekontrolle ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung. Der 37-Jährige Fahrer legte einen usbekischen Reisepass sowie einen polnischen Aufenthaltstitel vor. Die weiteren Insassen, drei kasachische Staatsangehörige im ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:00

    BPOLD-B: Gesuchten Mann auf der Autobahn 15 festgenommen

    Forst (ots) - In der Nacht zu Mittwoch vollstreckte die Bundespolizei an der Autobahn 15 einen Haftbefehl. Gegen 00:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen in einem aus Polen kommenden Reisebus. Der Mann wies sich mit einer polnische ID- Karte aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft ...

    mehr
